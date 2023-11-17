В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)

Хейден Панеттьери сверкнула пышными формами

На новых кадрах знаменитость, которая редко снимается в фотосессиях и появляется на публике, позировала в нескольких платьях, одно из которых было с глубоким декольте.

"Было так весело сниматься для обложки уже вышедшего журнала IRK!" - подписала фотографии Гейден.

Гейден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Реакция фанатов

Поклонники актрисы одобрили ее яркие образы и засыпали своего кумира положительными комментариями.

Королева, как обычно, выглядит сказочно

Удивительно! Всегда сияет красотой

Гайден Панеттьери - моя любимая актриса всех времен и народов

Мы очень по тебе соскучились

Ну очень горячо

Гейден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Напомним, что Владимир Кличко и Гайден Панеттьери были вместе на протяжении семи лет.

В 2014-м актриса родила любимому дочь, а в 2018-м они разошлись и отменили помолвку.

Девочка уехала с отцом в Украину. Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Гайден рассказала, что ее дочь находится в другой стране, и ей ничего не угрожает.

Владимир Кличко с бывшей невестой и дочерью (фото: instagram.com/klitschko)