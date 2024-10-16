Суккот 2024: історія свята і привітання

Суккот - це одне з найрадісніших свят у юдейській традиції, яке святкують не лише в Ізраїлі, але й у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання та листівки до великого єврейського свята Суккот.
Слово "Суккот" походить від єврейського терміна "сукка", що означає "шатер" або "шалаш". Це свято нагадує євреям про 40 років мандрувань по пустелі після виходу з Єгипту.
Напередодні Суккот євреї будують шалаші, де проводять час протягом усього свята. Там родини організовують трапези, приймають гостей, відпочивають і навіть сплять, якщо дозволяє погода.
Дах сукки складається лише з природних матеріалів, таких як гілки, трави або рослинні стебла, але не з дерев'яних гілок, що ростуть з землі. Важливо, щоб усередині шалашу було більше тіні, ніж сонця, але вночі через дах мали бути видні зірки.
Одними з основних символів свята є чотири рослини: лулав (гілка фінікової пальми), етрог (цитрон), адас (гілка мирта) і арава (гілка верби). На Суккот виконують заповідь "чотирьох рослин", беручи один лулав, три гілки адаса, дві гілки арава і цитрон.
Кожне з цих рослин символізує різні групи єврейського народу: етрог, який має і смак, і запах, уособлює тих, хто знає Тору та робить добрі вчинки; лулав, що має смак, але без запаху, представляє тих, хто вивчає Тору, але не виконує добрих справ; адас, який пахне, але не має смаку, символізує тих, хто не знає Тору, проте робить добрі справи; а арава, що не має ні запаху, ні смаку, - це ті, хто не вивчає Тору і не намагається робити добро.
Суккот триває сім днів, під час яких заборонено працювати. Останній, сьомий день святкується молитвами та читанням Тори, підкреслюючи єдність та відповідальність єврейського народу один перед одним і перед Всевишнім.
Красиві привітання зі святом Суккот (зображення: news.obozrevatel.com)
Вітаю зі святом Суккот! Нехай твій шалаш укриє тебе від усіх негараздів, а твої думки та вчинки будуть сповнені світла і доброти. Бажаю не боятися труднощів, ніколи не здаватися та впевнено йти до своєї мрії. Нехай це свято подарує тобі сили та віру, а твоє серце сміливо прагне любові та щастя!
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Вітаю з чудовим святом Суккот! Нехай етрог стане символом твого чуйного та доброго серця, а пальмова гілка надає тобі сили, щоб витримати будь-який вітер долі. Нехай мирт запалює у твоїх очах вогонь щастя, а верба говорить правду через твої уста. Бажаю затишку, добробуту та достатку у твоєму домі та в шалаші!
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Вітаю з великим святом Суккот! Це свято нагадує нам про блудження євреїв по Синайській пустелі. Нехай лулав і етрог принесуть тобі благословення, а твоїй родині - мир і добро!
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З Суккотом, святом Кущей! Наші предки відзначали день збору врожаю, тож вшануймо традиції та подякуємо за те, що у нас є. Нехай у житті все складається найкращим чином для тебе та твоїх близьких.
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Вітаємо з Суккотом, святом кущей і збору врожаю! Бажаємо, щоб цей день став символом удачі на наступний рік. Нехай усі наші сподівання та бажання, які ми "посіяли", принесуть справжній радісний врожай. Зі святом!
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З Суккотом, зі святом Кущей! Нехай цей день нагадує нам про історію та традиції, а також про те, як наш народ мандрував по Синайській пустелі. Будемо вірні своєму шляху, своїй вірі та своїм родинам - адже вони є найбільшою цінністю в нашому житті.
Красиві привітання до Дня Суккот (зображення: news.obozrevatel.com)
Радіє, веселиться єврейський весь народ,
Свято кущів приходить, божественний Суккот!
І зеленню прикрашена єврейська сукка,
А за столом близькі сидять, у руці рука.
Зі святом вас вітаю, добра та світла вам,
Хай буде в домі радість зі щастям й молитвами!
***
Сім днів щастя -
Свято наше суккот,
Щоб не було ніколи негоди,
Щоб не було поганих турбот.
Згадаймо про блукання великих,
Так і ми цей час проведемо,
Не втратимо від того обличчя,
Навпаки - ми їх придбаємо.
***
Дозріли овочі та фрукти,
Намети готові - та вперед.
На пам'ять про Синайські кущі.
Відзначим весело Суккот.
Серед зелених, пишних гілок,
Живе, бенкетує весь народ.
Привітаємо всіх, в ім'я Бога,
З веселим торжеством Суккот!
Листівки зі святом Суккот 2024 (зображення: news.obozrevatel.com)
Раніше ми писали про усі українські православні свята у жовтні 2024.
А ще розповідали про те, хто буде святкувати у жовтні свій день ангела.
Під час написання матеріалу використані джерела: Вікіпедія, Kiev Hesed, Оbozrevatel.