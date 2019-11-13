Сухой глаз: офтальмолог рассказал про распространенную проблему со зрением

В Минздраве развеяли популярные мифы про лечение кератоконъюнктивита
В Минздраве Украины рассказали про болезнь "сухого глаза" и дали рекомендации относительно профилактики недуга. Эксперт-офтальмолог Оксана Витовская обратила внимание, что эта проблема нуждается в квалифицированной помощи медиков и призвала не лечить ее самостоятельно с помощью упражнений или популярного средства "от всех бед" - капель для глаз. Об этом говорится на сайте министерства.
Отмечается, что всего в мире согласно данным ВОЗ около 300 миллионов людей имеют проблемы со зрением. Часто причиной его ухудшения является длительная работа за экраном компьютера, что может привести в том числе к болезни "сухого глаза" - сухому кератоконъюнктивиту.
Болезнь "сухого глаза" - офтальмолог рассказал про лечение кератоконъюнктивита (Фото: pixabay.com)
При этом многофакторном заболевании нарушается стабильность слезной пленки, а воспаление и поражение глазной поверхности ведет к дискомфорту и снижение зрения.
Болезнь "сухого глаза" возникает из-за недостаточного выработки слезы или изменением ее состава (связана с нарушением липидного слоя), поэтому слеза не может выполнять свои функции (слезная пленка или быстро испаряется, или преждевременно разрушается).
Распространенность этой болезни среди населения колеблется от 14% до 35%.
Причины возникновения болезни "сухого глаза":
Как распознать симптомы заболевания кератоконъюнктивитом:
Профилактика болезни "сухого глаза":
Чтобы держать зрение в норме нужно полноценно питаться, следить за весом, избавиться от вредных привычек, ходить на прогулки. Также не забывайте об упражнениях для глаз, которые можно делать в промежутках между работой за компьютером.
Для диагностики вододефицитной формы "сухого глаза" (например, при синдроме Шегрена) используют тест Ширмера. Во время пробы применяют полоски определенного размера с фильтровальной бумаги, которые закладывают в мешок нижнего века на несколько минут.
Болезнь "сухого глаза" - в Минздраве дали советы по профилактике (Фото: pixabay.com)
"Однако, сегодня в мире стремительно развиваются другие технологии. В Украине появились приборы, которые позволяют бесконтактно определить основные показатели, меняющиеся в случае болезни, и установить причину (дефицит выработки слезы или нарушения испарения)", - рассказала эксперт.
Впрочем, ни один диагностический тест не является универсальным. Покраснение и зуд могут также быть симптомами других заболеваний глаз: конъюнктивит, эписклерит или блефарита, поэтому в случае возникновения проблем со зрением лучше не гадать, а обратиться к специалисту.