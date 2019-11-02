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Украинцев будут лечить по телевизору: все подробности

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 17:41
Украинцев будут лечить по телевизору: все подробности
Зоряна Скалецкая (фото: РБК-Украина)

В Украине хотят ввести лечение больных пациентов с помощью телеконсультаций

В Украине в рамках медицинского реформирования планируют ввести сеть телемедицины, благодаря которой больные смогут получить консультацию врача даже в самом удаленном селе. Пока, однако, формирование телеконсультаций и введение новой системы будущего находится на стадии разработки. Об этом в интервью "ВВС News Украина" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как сообщается, в некоторых медицинских учреждениях врачи уже консультируют пациентов онлайн, но это не телемедицина в настоящем понимании этого процесса.

"В этом направлении больше всего усилий приложила Одесская область. Сейчас это больше работает в отдаленных амбулаториях, где семейный врач нуждается в помощи и советах коллег", — сказала чиновник.

По мнению министра здравоохранения, обращение пациентов к врачам с помощью телемедицины станет следующим шагом. Несмотря на то, что в Украине уже есть медучреждения, которые проводят онлайн-консультации, пока это нельзя назвать телемедициной.

"Мы должны думать, как все развить и поставить на прозрачную схему. На сегодня телемедицина — это прежде всего вопрос окончания уже начатых программ, закупки и настройки техники. Чтобы то, что в сельских регионах уже закупили, запустили в работу", — подытожила Скалецкая.

Украинцев будут лечить по телевизору: все подробности

Телемедицина (иллюстративное фото: pixabay.com)

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