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Сухе око: офтальмолог розповів про поширену проблему із зором

STYLERЖиття    13.11.2019 - 07:35
Сухе око: офтальмолог розповів про поширену проблему із зором
У МОЗ розповіли про кератокон'юнктивіт (Фото: колаж РБК-Україна)

У МОЗ розвіяли популярні міфи про лікування кератокон'юнктивіту

У МОЗ України розповіли про хворобу "сухого ока" і дали рекомендації щодо профілактики недуги. Експерт-офтальмолог Оксана Вітовська звернула увагу, що ця проблема потребує кваліфікованої допомоги медиків та закликала не лікувати її самостійно за допомогою вправ або популярного засобу "від усіх бід" - крапель для очей. Про це йдеться на сайті міністерства.

Зазначається, що всього у світі за даними ВООЗ близько 300 мільйонів людей мають проблеми із зором. Часто причиною його погіршення є тривала робота за екраном комп'ютера, що може призвести в тому числі до хвороби "сухого ока" - сухого кератокон'юнктивіту.

Сухе око: офтальмолог розповів про поширену проблему із зором

Хвороба "сухого ока" - офтальмолог розповів про лікування кератокон'юнктивіту (Фото: pixabay.com)

При цьому багатофакторному захворюванні порушується стабільність слізної плівки, а запалення і ураження очної поверхні веде до дискомфорту і зниженню зору.

Хвороба "сухого ока" виникає через недостатнє вироблення сльози або зміною її складу (пов'язана з порушенням ліпідного шару), тому сльоза не може виконувати свої функції (слізна плівка або швидко випаровується, або передчасно руйнується).

Поширеність цієї хвороби серед населення коливається від 14% до 35%.

Причини виникнення хвороби "сухого ока":

  • недуга з'являється через зменшення частоти моргання під час роботи за комп'ютером;
  • при гормональних порушеннях;
  • від блефарити;
  • через тривале застосування певних препаратів;
  • після тривалого користування контактними лінзами;
  • при запальних захворюваннях;
  • при аутоімунних захворюваннях (ревматичних);
  • від загальних інфекцій;
  • при травмі ока.

Як розпізнати симптоми захворювання кератокон'юнктивітом:

  • якщо виникає відчуття чужорідного тіла в оці;
  • при подразненні та почервонінні очей,
  • сльозотеча;
  • світлобоязнь;
  • періодичне "затуманення зору";
  • чутливість до вітру й холоду.

Профілактика хвороби "сухого ока":

Щоб тримати зір у нормі потрібно повноцінно харчуватися, стежити за вагою, позбутися шкідливих звичок, ходити на прогулянки. Також не забувайте про вправи для очей, які можна робити в проміжках між роботою за комп'ютером.

Для діагностики вододефіцитної форми “сухого ока” (наприклад, при синдромі Шегрена) використовують тест Ширмера. Під час проби застосовують смужки певного розміру з фільтрувального паперу, які закладають в мішок нижньої повіки на декілька хвилин.

Сухе око: офтальмолог розповів про поширену проблему із зором

Хвороба "сухого ока" - у МОЗ дали поради щодо профілактики (Фото: pixabay.com)

"Однак, сьогодні у світі стрімко розвиваються інші технології. В Україні з’явились прилади, які дозволяють безконтактно визначити основні показники, що змінюються в разі хвороби, та встановити причину (дефіцит вироблення сльози чи порушення випаровування)", - розповіла експерт.

Втім, жоден діагностичний тест не є універсальним. Почервоніння та свербіння можуть також бути симптомами інших захворювань очей: кон'юнктивіту, епісклериту чи блефариту, тому у разі виникнення проблем із зором краще не гадати, а звернутися до фахівця.

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