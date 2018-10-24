Ведущий специалист рассказала, что такое конъюктивит и почему он возникает

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Многие знакомы с этим заболеванием глаз, однако часто не знают правильных причин его возникновения, а потому допускают ошибки при лечении

Многие люди часто сталкиваются с таким глазным заболеванием, как конъюнктивит, однако не всегда знают, что же это такое и каковы причины его возникновения, а потому допускают ошибки при лечении. Ведущая врач-офтальмолог Юлия Прокопьева ответила на эти вопросы в своем Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/juli_pro_eyes)

Так, отмечается, что конъюктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы). Он является довольно распространенным заболеванием и встречается у людей любого возраста.

Есть всего две причины возникновения конъюктивита: инфекционные и неинфекционные

1. Инфекционные.

Бактериальный коньюнктивит:

Чаще всего им болеют дети. Определить его можно по таким симптомам: обильное гнойное выделение желтого или зеленого цвета. При таком варианте глазной болезни врач рекомендует следить за гигиеной рук и капать антибактериальные капли.

Вирусный коньюнктивит:

Такой вид воспаления распространен среди взрослых. Выделения светлые или полностью отсутствуют. Кроме этого могут возникнуть слезотечение, светобоязнь и понижение зрения. Стоит отметить, что возникает воспаление изначально на одном глазу, а через небольшое время – на другом. Как правило, вирусный конъюнктивит возникает на фоне ОРВИ. В таком случае специалист советует быстрее обратиться к окулисту. Лечится это холодными компрессами и специальными глазными каплями.

А еще есть смешанный вид конъюктивита.

2. Неинфекционные.

Среди них офтальмолог выделила:

Аллергические:

Их основные симптомы – красные глаза, отекшие веки, сопровождающиеся водянистыми выделениями и сильным зудом. Для лечения требуется применение местных и системных антигистаминных, комбинированных медикаментов. Естественно, нужно исключить контакт с аллергеном.

Токсичные (медикаментозные);

Аутоимунные (синдром Стивенса-Джонсона).

Также конъюнктивит может появиться в следствии травм, из-за контактных линз или инородного тела, неправильного роста ресниц, и т.п.

Чтобы вылечить конъюнктивит, необходимо установить причину. Для этого нужно обратиться к офтальмологу и желательно не заниматься самолечением.

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Видео: РБК-Украина