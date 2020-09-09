Сухая булка с маслом и гнилое яблоко: чем кормят детей в украинских школах

По новым правилам Минздрава, на период карантина школьникам обещали выдавать боксы с фасованными "бургерами и картошкой". Но в соцсетях родители показали, чем на самом деле кормят их детей.

Школьникам, льготной категории, дают треть почерневшего банана и два кусочка сыра, который на вид кажется несвежим. А также напиток в стакане, который школьница назвала "гибридом чая". Об этом говорится в сюжете телеканала "НАШ".

Школьные обеды в Украине шокировали родителей (видео: YouTube)

Кроме того, другие родители также говорят о том, что обеды просто ужасные. Ребенку на 1 сентября дали сухую булочку с маслом и гнилое яблоко. Люди публикуют и другие ужасные фотографии школьной еды.

Школьные обеды (фото: Facebook)

При этом в Департаменте образования и науки Киева показывали аппетитные ланч-боксы, которые, к сожалению, не дошли до обычных школьников. Также отмечается, что есть и такие школы, в которых вообще нет никаких обещанных обедов и завтраков.

Школьные обеды (фото: Facebook)

Заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на своей странице в Facebook попыталась успокоить украинцев, которые возмущены такими школьными обедами.

Школьные обеды (фото: Facebook)

Она заявила, что в условиях пандемии организация школьного питания требует других подходов.

"Подчеркиваю, что ни в коем случае это не замена горячего питания! После отмены действия карантина школы вернутся к привычной модели мультипрофильного питания детей", - написала Мандзий.

Напомним, украинская учительница "спалилась" на крупных кражах в школе.

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