Украинская учительница "спалилась" на крупных кражах в школе: "светит" до 8 лет

Учительница из Херсона воровала школьное имущество (коллаж РБК-Украина)

Украинская учительница оказалась на скамье подсудимых за воровство

В Херсоне 40-летняя учительница устроила бизнес. Она воровала в школе ноутбуки и продавала технику на сайтах объявлений. Всего женщина "наказала" учебное заведение на 80 тысяч гривен.

Как сообщает сайт прокуратуры Херсонской области, по данным следствия, преподаватель в период 2019-2020 годов, работая учителем в одной из общеобразовательных школ города, будучи материально-ответственным лицом, совершила 7 фактов присвоения компьютерной техники, размещенной в школьном классе.

Позже выяснилось, что педагог украла и продала 8 ноутбуков и один видеопроектор, в результате чего учебному заведению было нанесен ущерб более чем 80 тысяч гривен.

Сейчас с целью возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемой наложен арест. За совершенное ей грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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