Суха булка з маслом і гниле яблуко: чим годують дітей в українських школах

За новими правилами МОЗ, на період карантину школярам обіцяли видавати бокси з фасованими "бургерами і картоплею". Але в соцмережах батьки показали, чим насправді годують їх дітей.

Школярам, пільгової категорії, дають третину почорнілого банана та два шматочки сиру, який на вигляд здається несвіжим. А також напій у склянці, який школярка назвала "гібридом чаю". Про це йдеться у сюжеті телеканалу "НАШ".

Шкільні обіди в Україні шокували батьків (відео: YouTube)

Крім того, інші батьки також говорять про те, що обіди просто жахливі. Дитині на 1 вересня дали суху булочку з маслом і гниле яблуко. Люди публікують і інші жахливі фотографії шкільної їжі.

Шкільні обіди (фото: Facebook)

При цьому в Департаменті освіти і науки Києва показували апетитні ланч-бокси, які, на жаль, не дійшли до звичайних школярів. Також наголошується, що є і такі школи, в яких взагалі немає ніяких обіцяних обідів і сніданків.

Шкільні обіди (фото: Facebook)

Заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на своїй сторінці в Facebook спробувала заспокоїти українців, які обурені такими шкільними обідами.

Шкільні обіди (фото: Facebook)

Вона заявила, що в умовах пандемії організація шкільного харчування вимагає інших підходів.

"Підкреслюю, що ні в якому разі це не заміна гарячого харчування! Після скасування дії карантину школи повернуться до звичної моделі мультипрофільного харчування дітей", - написала Мандзій.

Нагадаємо, українська вчителька "спалилась" на великих крадіжках в школі.

Ми також писали про те, що в Полтаві дитину зацькували в школі через коронавірус.