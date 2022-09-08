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Судья "МастерШеф" представил рецепт простой закуски их авокадо и нута

Эктор Хименес-Браво дал рецепт хумуса с авокадо
Автор: Людмила Жукова

Закуска под названием хумус - очень вкусная и легкая. Вы можете ею наслаждаться на завтрак и с бокалом вина с друзьями. Если добавить в нее авокадо, она станет еще нежнее.

Рецептом блюда поделился известный украинский ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления вам понадобятся:

  • Авокадо - 1 шт
  • Тахини — 30 грамм
  • Нут – 200 грамм
  • Кинза – 20 грамм
  • Чеснок – 5 грамм
  • Лайм – 20 грамм
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Соль

Для украшения хумуса возьмите перец чили и фундук. Для этого рецепта лучше всего использовать консервированный нут.

Рецепт приготовления

Поместите все ингредиенты в блендер, добавьте оливковое масло, перемешайте до однородной консистенции. После этого выложите хумус на тарелку, украсьте и полейте еще оливковым маслом.

Напомним, что известный кулинар представил простой рецепт гуакамоле.

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Эктор Хименес-Браво