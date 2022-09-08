Судья "МастерШеф" представил рецепт простой закуски их авокадо и нута

Закуска под названием хумус - очень вкусная и легкая. Вы можете ею наслаждаться на завтрак и с бокалом вина с друзьями. Если добавить в нее авокадо, она станет еще нежнее.

Для приготовления вам понадобятся:

Авокадо - 1 шт

Тахини — 30 грамм

Нут – 200 грамм

Кинза – 20 грамм

Чеснок – 5 грамм

Лайм – 20 грамм

Оливковое масло – 50 мл

Соль

Для украшения хумуса возьмите перец чили и фундук. Для этого рецепта лучше всего использовать консервированный нут.

Рецепт приготовления

Поместите все ингредиенты в блендер, добавьте оливковое масло, перемешайте до однородной консистенции. После этого выложите хумус на тарелку, украсьте и полейте еще оливковым маслом.