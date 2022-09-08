Судья "МастерШеф" представил рецепт простой закуски их авокадо и нута

Закуска под названием хумус - очень вкусная и легкая. Вы можете ею наслаждаться на завтрак и с бокалом вина с друзьями. Если добавить в нее авокадо, она станет еще нежнее.
Рецептом блюда поделился известный украинский ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.
Для украшения хумуса возьмите перец чили и фундук. Для этого рецепта лучше всего использовать консервированный нут.
Поместите все ингредиенты в блендер, добавьте оливковое масло, перемешайте до однородной консистенции. После этого выложите хумус на тарелку, украсьте и полейте еще оливковым маслом.
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