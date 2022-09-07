Клопотенко представил рецепт культового печенья, которое упоминалось в "Энеиде"
Мандрики - это блюдо из кисломолочного сыра и теста, напоминающее печеные пончики. Блюдо упоминалось еще в "Энеиде" Ивана Котляревского.
Рецептом вкусностей поделился кулинар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты (песочное тесто):
- 600 г пшеничной муки
- 3 яйца
- 200 г сливочного масла 82,5%
- 1 ст. л. сахара
- ½ ч. л. соли
- 100 г сметаны 20%
Ингредиенты для начинки:
- 400 г кисломолочного творога 9%
- 100 г сметаны 20%
- 1 яйцо (+1 яичный желток для смазки)
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. мака
Пошаговый рецепт приготовления:
Подготовьте заранее сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры и размякло.
Сделайте песочное тесто. В глубокую миску всыпьте 600 г пшеничной муки, добавьте 200 г размягченного сливочного масла 82,5%, вбейте 3 яйца, добавьте 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 г сметаны 20%. Замесите тесто. По желанию используйте кухонній комбайн с насадкой "Крюк".
Из теста сделайте шар, оберните его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20 минут отдыхать. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Сделайте начинку. В глубокую миску выложите 400 г кисломолочного творога 9%, всыпьте 2 ст. л. сахара, вбейте 1 яйцо и добавьте 1 ст. л. мака. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Достаньте из холодильника тесто, раскатайте пласт толщиной 4 мм. Большим стаканом, диаметром 8 см, вырежьте кружочки.
На одну часть кружка выкладывайте начинку из кисломолочного сыра и мака. А другими кружками накрывайте и осторожно залепите их пальцами, чтобы не было дырочек.
Противень застелите пергаментной бумагой и выкладывайте на него печенье.
Один желток взбейте вилкой в небольшой миске, и с помощью кулинарной кисточки смажьте печенье.
Ставьте запекаться при температуре 180 градусов на 30 минут. Приятного аппетита!
Напомним, что Клопотенко представил рецепт американского шоколадного печенья.
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