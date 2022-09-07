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Клопотенко представил рецепт культового печенья, которое упоминалось в "Энеиде"

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Среда 07 сентября 2022 11:14
Клопотенко представил рецепт культового печенья, которое упоминалось в "Энеиде" Клопотенко дал рецепт украинского печенья (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мандрики - это блюдо из кисломолочного сыра и теста, напоминающее печеные пончики. Блюдо упоминалось еще в "Энеиде" Ивана Котляревского.

Рецептом вкусностей поделился кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты (песочное тесто):

  • 600 г пшеничной муки
  • 3 яйца
  • 200 г сливочного масла 82,5%
  • 1 ст. л. сахара
  • ½ ч. л. соли
  • 100 г сметаны 20%

Ингредиенты для начинки:

  • 400 г кисломолочного творога 9%
  • 100 г сметаны 20%
  • 1 яйцо (+1 яичный желток для смазки)
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. мака

Пошаговый рецепт приготовления:

Подготовьте заранее сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры и размякло.

Сделайте песочное тесто. В глубокую миску всыпьте 600 г пшеничной муки, добавьте 200 г размягченного сливочного масла 82,5%, вбейте 3 яйца, добавьте 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 г сметаны 20%. Замесите тесто. По желанию используйте кухонній комбайн с насадкой "Крюк".

Из теста сделайте шар, оберните его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20 минут отдыхать. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Сделайте начинку. В глубокую миску выложите 400 г кисломолочного творога 9%, всыпьте 2 ст. л. сахара, вбейте 1 яйцо и добавьте 1 ст. л. мака. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Достаньте из холодильника тесто, раскатайте пласт толщиной 4 мм. Большим стаканом, диаметром 8 см, вырежьте кружочки.

На одну часть кружка выкладывайте начинку из кисломолочного сыра и мака. А другими кружками накрывайте и осторожно залепите их пальцами, чтобы не было дырочек.

Противень застелите пергаментной бумагой и выкладывайте на него печенье.

Один желток взбейте вилкой в ​​небольшой миске, и с помощью кулинарной кисточки смажьте печенье.

Ставьте запекаться при температуре 180 градусов на 30 минут. Приятного аппетита!

Напомним, что Клопотенко представил рецепт американского шоколадного печенья.

Также сообщалось, как приготовить пышные сырники, "как в ресторане".

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Евгений Клопотенко
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