Клопотенко представил рецепт культового печенья, которое упоминалось в "Энеиде"

Мандрики - это блюдо из кисломолочного сыра и теста, напоминающее печеные пончики. Блюдо упоминалось еще в "Энеиде" Ивана Котляревского.

Ингредиенты (песочное тесто):

600 г пшеничной муки

3 яйца

200 г сливочного масла 82,5%

1 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

100 г сметаны 20%

Ингредиенты для начинки:

400 г кисломолочного творога 9%

100 г сметаны 20%

1 яйцо (+1 яичный желток для смазки)

2 ст. л. сахара

1 ст. л. мака

Пошаговый рецепт приготовления:



Подготовьте заранее сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры и размякло.

Сделайте песочное тесто. В глубокую миску всыпьте 600 г пшеничной муки, добавьте 200 г размягченного сливочного масла 82,5%, вбейте 3 яйца, добавьте 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 г сметаны 20%. Замесите тесто. По желанию используйте кухонній комбайн с насадкой "Крюк".

Из теста сделайте шар, оберните его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20 минут отдыхать. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Сделайте начинку. В глубокую миску выложите 400 г кисломолочного творога 9%, всыпьте 2 ст. л. сахара, вбейте 1 яйцо и добавьте 1 ст. л. мака. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Достаньте из холодильника тесто, раскатайте пласт толщиной 4 мм. Большим стаканом, диаметром 8 см, вырежьте кружочки.

На одну часть кружка выкладывайте начинку из кисломолочного сыра и мака. А другими кружками накрывайте и осторожно залепите их пальцами, чтобы не было дырочек.

Противень застелите пергаментной бумагой и выкладывайте на него печенье.

Один желток взбейте вилкой в ​​небольшой миске, и с помощью кулинарной кисточки смажьте печенье.

Ставьте запекаться при температуре 180 градусов на 30 минут. Приятного аппетита!