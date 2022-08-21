ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Известный кулинар представил простой рецепт гуакамоле: потрясающая закуска

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 15:36
Известный кулинар представил простой рецепт гуакамоле: потрясающая закуска Фото: Как приготовить гуакамоле (pixabay.com)
Автор: Styler

Гуакамоле - это популярная закуска из авокадо. Ее приготовить очень просто.

Рецептом поделился известный украинский кулинар Владимир Ярославский.

Вам понадобятся

  • 1 шт авокадо сорта Хаас
  • 1/3 лайма для сока или 1/4 лимона
  • 1 ст. л. белого или зеленого или красного лука
  • 1/3 спелого томата или 2-3 томата черри
  • половина пучка кинзы
  • хорошая щепотка соли
  • перец острый зеленый - халапеньо
  • 1 ст. л. масла

Пошаговый рецепт приготовления

Мелко порубите лук и хорошенько полейте его соком лайма или лимона. Пусть замаринуется, потому что лук не сладкий, а остренький.
Порежьте мелко томаты и посектие листья кинзы. Измельчите острый перец.
Разрежьте авокадо пополам, воткните нож в косточку и вытащите ее проворачивая нож. Далее мягкую часть выньте ложкой и перемните вилкой. Все размешайте, посолите и добавьте масло.

Далее пробуйте гуакамоле. Возможно, нужно добавить сока лайма или лимона. Вкус должен быть насыщенным, достаточно соленым, немного острым и приятно освежающим кислым. Кислота нужна, чтобы авокадо не темнело быстро, и по вкусу - традиционно в балансе.

Есть гуакамоле можно как отдельную закуску. Традиционно с начос – это такие особые чипсы из кукурузы. Также можно добавлять в качестве части салата или сочный соус вместо масла или заправки. Очень вкусно на тостах с яйцами и лососем.

Известный кулинар представил простой рецепт гуакамоле: потрясающая закускаРецепт гуакамоле от Ярославского (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

Напомним, что ученые выяснили, что будет с организмом, если съедать один авокадо каждый день.

Ранее сообщалось, что авокадо входит в список продуктов, которыми можно заменить дорогие и полезные аналоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь