Суддя "МастерШеф" представив рецепт простої закуски їх авокадо і нуту

Закуска під назвою хумус - дуже смачна і легка. Ви можете нею насолоджуватися на сніданок і з келихом вина з друзями. Якщо додати в неї авокадо, вона стане ще ніжніше.
Рецептом страви поділився відомий український ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.
Для прикраси хумуса візьміть перець чилі і фундук. Для цього рецепта найкраще використовувати консервований нут.
Помістіть всі інгредієнти в блендер, додайте оливкову олію, перемішайте до однорідної консистенції. Після цього викладіть хумус на тарілку, прикрасьте і полийте ще оливковою олією. Смачного!
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