Суддя КСУ і глава НАЗК поскандалили в прямому ефірі: риторика 37-го року

Суддя КСУ Сліденко Ігор (фото: РБК-Україна)

Суддя КСУ Ігор Сліденко і глава НАЗК Олександр Новіков посперечалися на ток-шоу Савіка Шустера

Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко і глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков влаштували перепалку під час обговорення скандального скасування КСУ кримінальної відповідальності за неправдиве декларування в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Інцидент стався після того, як суддя розкритикував діяльність НАЗК і назвав агентство органом контролю, а не моніторингу.

Крім того, Сліденко висловив думку, що антикорупційні органи не підходять один одному, і між ними виникли ще з моменту створення.

Також суддя КСУ вважає, що НАБУ своє завдання не виконало "з політичних мотивів". Коментуючи ситуацію з рішенням про скасування декларування Сліденко заявив, що довести антиконституційність декларування в Україні "практично неможливо", а проблема полягає в "неадекватному позиціонуванні НАЗК в системі, яка здійснює антикорупційну політику".

Сліденко наголосив, що контроль над судовою владою з боку НАЗК неможливий.

Своєю чергою Новіков заявив, що суди не мають права виходити за рамки своїх повноважень.

"Я прокурор з 16-річним стажем хочу вам сказати, що відбулося зараз явка з повинною. Суддя Конституційного Суду сказав, що КСУ і цей суддя написали рішення з питань, які не ставилися у конституційному поданні. Написали рішення у власних інтересах", – зазначив глава НАЗК.

Він підкреслив, що суди не мають права виходити за рамки своїх повноважень.

Сліденко на це заявив, що антикорупційні органи не можна обирати людей, які "робили кар'єру в прокуратурі".

"Я щось визнав, що сказав, явка з повинною... це риторика 37-го року... Мене зробили корупціонером на порожньому місці", - відреагував суддя.

Відео: Суддя КСУ Ігор Сліденко і глава НАЗК Олександр Новіков влаштували перепалку на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Раніше повідомлялося, що суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко написав заяву про свою відставку. Заява знаходиться в Конституційному суді.

Нагадаємо, у попередньому випуску програми, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков назвав умову проведення місцевих виборів на Донбасі. Також політик прокоментував позицію білоруської опозиціонерки Вероніки Цепкало щодо Криму, Донбасу та Росії.

Резніков відповів Вероніці Цепкало

25 жовтня у ток-шоу головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів про особливості місцевих виборів 2020 року.

Сергій Щербина розповів про місцеві вибори 2020

Також на програмі Шустера журналіст Дмитро Гордон різко висловився про президентське опитування, яке проводили волонтери під час місцевих виборів.

Дмитро Гордон розповів, як взяв участь в президентському опитуванні

Висловився про вибори й Олександр Турчинов. Зокрема екс-глава РНБО вважає, що ці вибори були "протистоянням проукраїнських сил та колаборантів-капітулянтів".

Турчинов про те, чи не показують результати виборів, що немає єдності народу