Была судимость: что известно о подозреваемом в убийстве Дианы Хриненко (видео)

Убийство Дианы Хриненко (коллаж: РБК-Украина)

Диана Хриненко была убита почти год назад

Убийство 16-летней школьницы Дианы Хриненко в Субботцах Знаменского района Кировоградской области произошло еще в августе 2018 года, но останки тела девушки удалось случайно обнаружить во время весенне-полевых работ в поле села Новая Поляна в том же районе. В ходе расследования выяснилось, за что был ранее судим подозреваемый в расправе над девушкой, пишет ТСН.

Напомним, 14 августа полиция сообщила, что при пересечении украинско-польской границы задержали обвиняемого в убийстве Дианы 28-летнего Николая Середницкого. А 15 августа Ленинский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения - 60 дней ареста без права внесения залога.

Подозреваемый в убийстве Дианы Хриненко Николай Середницкий (скрин: YouTube/ТСН)

О Николае Середницком известно то, что он проживает в соседнем с Субботцами селе. У него есть гражданская жена и маленькая дочь. Ранее подозреваемый в убийстве был судим за кражу автомобиля.

Стоит отметить, что Середницкого сняли на границе прямо с автобуса - из Польши его депортировали за нелегальное трудоустройство. Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что мужчина дважды уезжал в Польшу - первый раз спустя пять дней после исчезновения Дианы Хриненко, а второй раз - вскоре после обнаружения ее останков.

Диана Хриненко (фото: facebook.com)

На суде мама погибшей школьницы не сводила глаз с Середницкого, а он все время сидел с опущенной головой. Сам подозреваемый вину не признает, кроме того двое людей - его жена и соседка - утверждают, что в день исчезновения школьницы его в Субботцах не было.

Тем не менее, правоохранители говорят, что у них собрано достаточно доказательной базы, чтобы подтвердить причастность Середницкого к преступлению.

Получено достаточно фактических данных, которые говорят о причастности конкретного лица к совершению преступления", - сообщил начальник Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков.

Убийство Дианы Хриненко (YouTube/ТСН)

Напомним, 16-летняя школьница вечером 24 августа 2018 года направилась в центр села Субботцы праздновать День Независимости. В нескольких сотнях метров от дома позже были обнаружены следы крови и окровавленный мобильный телефон девушки.

Опознать останки девушки удалось по одежде, а также по ряду других экспертиз. Было установлено, что Диана умерла в результате перелома основы черепа. Факт изнасилования ни подтвердить, ни опровергнуть эксперты не могут.

Напомним, в июле Диану Хриненко похоронили в закрытом гробу.

Ранее сообщалось, что Николаю Тарасову, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области, суд назначил психиатрическую экспертизу.