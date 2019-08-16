Була судимість: що відомо про підозрюваного у вбивстві Діани Хриненко (відео)

Вбивство Діани Хриненко (колаж: РБК-Україна)

Діана Хриненко була вбита майже рік тому

Вбивство 16-річної школярки Діани Хриненко в Суботцях Знам'янського району Кіровоградської області сталося ще в серпні 2018 року, але рештки тіла дівчини вдалося випадково виявити під час весняно-польових робіт у полі села Нова Поляна в тому ж районі. В ході розслідування з'ясувалося, за що був раніше судимий підозрюваний в розправі над дівчиною, пише ТСН.

Нагадаємо, 14 серпня поліція повідомила, що при перетині українсько-польського кордону затримали звинуваченого у вбивстві Діани 28-річного Миколу Середницького. А 15 серпня Ленінський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід - 60 днів арешту без права внесення застави.

Підозрюваний у вбивстві Діани Хриненко Микола Середницький (скрін: YouTube/ТСН)

Про Миколу Середницкого відомо те, що він проживає у сусідньому з Суботцями селі. У нього є цивільна дружина і маленька дочка. Раніше підозрюваний у вбивстві був судимий за крадіжку автомобіля.

Варто відзначити, що Середницького зняли на кордоні прямо з автобуса - з Польщі його депортували за нелегальне працевлаштування. Підозру правоохоронців викликав той факт, що чоловік двічі виїжджав до Польщі - перший раз через п'ять днів після зникнення Діани Хриненко, а другий раз - незабаром після виявлення її решток.

Діана Хриненко (фото: facebook.com)

На суді мама загиблої школярки не зводила очей з Середницького, а він весь час сидів з опущеною головою. Сам підозрюваний провину не визнає, крім того двоє людей - його дружина і сусідка - стверджують, що в день зникнення школярки його в Суботцях не було.

Тим не менш, правоохоронці кажуть, що у них зібрано достатньо доказової бази, щоб підтвердити причетність Середницького до злочину.

Отримано достатньо фактичних даних, що свідчать про причетність конкретної особи до вчинення злочину", - повідомив начальник Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков.

Вбивство Діани Хриненко (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, 16-річна школярка увечері 24 серпня 2018 року попрямувала в центр села Суботці святкувати День Незалежності. У декількох сотнях метрів від будинку пізніше були виявлені сліди крові і закривавлений мобільний телефон дівчини.

Опізнати рештки дівчини вдалося по одягу, а також по ряду інших експертиз. Було встановлено, що Діана померла внаслідок перелому основи черепа. Факт зґвалтування ні підтвердити, ні спростувати експерти не можуть.

Нагадаємо, в липні Діану Хріненко поховали в закритій труні.

Раніше повідомлялося, що Миколі Тарасову, який підозрюється у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко з Одеської області, суд призначив психіатричну експертизу.