Пропавшую год назад 16-летнюю Диану Хриненко похоронили: прощались всем селом

Скриншот из видео (YouTube/ТСН)

Девушку хоронили в открытом гробу

В селе Субботцы Кировоградской области похоронили 16-летнюю Диану Хриненко, которую нашли убитой спустя год после ее розыска. Девушка таинственно пропала, а через семь месяцев ее тело нашли, закопанным в поле.

Сотни людей пришли попрощаться с девушкой, которая была общей любимицей, ив школе, и в селе. Девушку хоронили в открытом гробу, а ее тело обернули белым саваном. Возле гроба поставили фотографии, с которых улыбается Диана еще живая.

Видео: в Кировоградской области похоронили Диану Хриненко (YouTube/ТСН)

В 2018 году Диана пошла праздновать День независимости в центр села, но домой уже не вернулась. Спустя несколько месяцев тракторист обнаружил в поле жуткую находку - тело несчастной девушки. Поисками одинадцатиклассницы занимались тысячи людей.

Фото: Диана Хриненко (facebook.com/Диана_Хриненко)

Кто убил девушку - до сих пор неизвестно. Полиция продолжает расследование, а мать очень надеется, что убийца будет найден и его ждет наказание.

Как мы ранее писали, 16-летняя Диана Хриненко, которую долгое время разыскивали правоохранители, была найдена мертвой. На территории Кировоградской области нашли скелет человека вместе с фрагментами одежды.

Также читайте предисторию, в День Независимости Украины, 24 августа, в селе Субботцы Кировоградской области пропала 16-летняя Диана Хриненко.