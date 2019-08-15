Убийство Дианы Хриненко: в полиции раскрыли детали гибели школьницы

Убийство Дианы Хриненко (коллаж: РБК-Украина)

Убийство Дианы Хриненко оставалось нераскрытым почти год после его совершения

Диана Хриненко исчезла еще 24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области. Ее останки и фрагменты одежды были обнаружены лишь в марте 2019-го в селе Новая Поляна в том же Знаменском районе во время полевых работ. В четверг, 15 августа, в полиции назвали официальную причину смерти 16-летней школьницы.

По словам Романа Козьякова, начальника полиции области, Диана Хриненко умерла из-за перелома основания черепа. Отметим, что глава ГУНП Кировоградщины не смог подтвердить либо опровергнуть факт изнасилования школьницы.

"Относительно изнасилования, такой информации нет", - сказал Козьяков.

Відео: facebook.com/suspilne.kropyvnytskyi

Напомним, 16-летняя школьница 24 августа августа вечером направилась в райцентр родного села праздновать День Независимости. По дороге она разговаривала по телефону со своим парнем и в какой-то момент связь прервалась.

Диана Хриненко (фото: facebook.com)

Позже в нескольких сотнях метров от дома, где жила девушка, были обнаружены пятна крови и ее окровавленный телефон. Поисками Дианы занималась полиция, спасатели и волонтеры. Активисты даже на несколько часов перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание к исчезновению девушки.

А 14 августа 2019 года в Польше с автобуса сняли 28-летнего Николая Середницкого, жителя Знаменского района. Его хотели депортировать в Украину за админнарушение, совершенное в Польше. А при пересечении границы оказалось, что Середницкий подозревается в совершении тяжкого преступления.

Подозреваемый в убийстве Дианы Хриненко Николай Середницкий (фото: Точка доступу)

Сегодня, 15 августа, суд избрал Середницкому меру пресечения - 60 суток ареста без возможности внесения залога, хотя адвокат настаивал на домашнем аресте.

Стоит отметить, что подозреваемый вины не признает, а двое свидетелей - его сожительница и соседка утверждают, что в день исчезновения девушки его в Субботцах не было.

Диана Хриненко (фото: facebook.com)

Также известно, что Николай Середницкий ездил в Польшу дважды: первый раз сразу после исчезновения Дианы, второй раз - после того, как были обнаружены останки 16-летней школьницы.

Напомним, в июле останки девушки похоронили в закрытом гробу.

Ранее сообщалось, что Николаю Тарасову, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области, суд назначил психиатрическую экспертизу.