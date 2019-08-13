ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле наметился новый поворот

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 19:47
Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле наметился новый поворот
Убийство 11-летнего ребенка в Одесской области (Коллаж РБК-Украина)

Суд назначил дополнительную экспертизу для вероятного убийцы девочки

Николаю Тарасову, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области, суд назначил психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, пишет УНИАН.

Постановление о направлении Николая Тарасова в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-наркотической экспертизы было принято Киевским районным судом города Одессы еще 9 августа. Как сообщили в пресс-службе, все необходимые документы уже подготовлены и экспертиза будет проведена в самое ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Николай Тарасов подозревается в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка Одесской области. Он выкрал девочку среди белого дня, закрыл в доме, убил, а тело сбросил в выгребную яму, где ее обнаружили только через неделю.

Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле наметился новый поворот

Дарья Лукьяненко

К поиску девочки подключились сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, водолазы, авиация и кинологи. Кроме того, семья Николая Тарасова, а также он сам помогали волонтерам искать пропавшую девочку.

После того, как тело ребенка было обнаружено, мать Николая Тарасова отказалась от сына и рассказала, что его поведение стало меняться за несколько месяцев до трагедии. Он стал замкнутым, часто впадал в депрессию и отказывался общаться с родными.

Кроме того, мы писали о том, что в селе Ивановка люди подняли бунт против Тарасовых.

В США при пожаре в детском саду погибли 5 детей Убийство ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком: в деле появились новые детали
Новости Украины преступлениясмерть ребенка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь