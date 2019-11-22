Судьбоносная встреча: знаки Зодиака, которым в декабре повезет в любви

Астрологи рассказали, что последний месяц уходящего года, года Желтой Земляной Свиньи, может подарить неожиданную встречу с человеком, который кардинально изменит всю судьбу нескольким знакам Зодиака. Это касается и тех представителей знаков Зодиака, которые сейчас уже находятся в отношениях.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых декабрь станет месяцем серьезных любовных потрясений.

Овен

2019 год для свободных представителей этого знака Зодиака был наполнен бурными романами и приключениями, однако в декабре им предстоит встретить человека, который вызовет желание остепениться и завязать серьезные долгосрочные отношения.

Звезды рекомендуют присматриваться внимательно к новым знакомствам в конце месяца.

Весы

Звезды советуют разобраться со своими внутренними тараканами еще до декабря, так как именно это станет залогом спокойного и теплого окончания года. В их доме снова поселится любовь, кроме того – возможно даже пополнение. В начале месяца свободные представители этого знака имеют все шансы встретить человека, который станет ближе всех на свете и составит компанию не только на новогодние праздники, но и на протяжении всего следующего года.

Гороскоп любви на декабрь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Стрельцы

У представителей этого знака Зодиака возможно возобновление отношений с человеком, который ранее разбудил сильные чувства.

Эта связь принесет удовлетворение обоим партнерам и впервые, за долгое время, наступит понимание и любовь. Эту идиллию разрушить будет нелегко, так как Стрелец очень долго боролся за свои чувства и одержал победу.