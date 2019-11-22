Доленосна зустріч: знаки Зодіаку, яким у грудні пощастить у коханні

Астрологи розповіли, що останній місяць року, року Жовтої Земляний Свині, може подарувати несподівану зустріч з людиною, який кардинально змінить всю долю кількох знаків Зодіаку. Це стосується і тих представників знаків Зодіаку, які зараз знаходяться у відносинах.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких грудень стане місяцем серйозних любовних потрясінь.

Овен

2019 рік для вільних представників цього знака Зодіаку був наповнений бурхливими романами і пригодами, проте в грудні їм належить зустріти людину, яка викличе бажання стати розсудливим і зав'язати серйозні довготривалі стосунки.

Зірки рекомендують уважно придивлятися до нових знайомств в кінці місяця.

Ваги

Зірки радять розібратися зі своїми внутрішніми тарганами ще до грудня, оскільки саме це стане запорукою спокійного і теплого закінчення року. У їх будинку знову оселиться любов, крім того – можливо навіть поповнення. На початку місяця вільні представники цього знака мають всі шанси зустріти людину, яка стане ближче всіх на світі і складе компанію не тільки на новорічні свята, але і протягом всього наступного року.

Гороскоп кохання на грудень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Стрільці

У представників цього знака Зодіаку можливе відновлення відносин з людиною, яка раніше розбудила сильні почуття.

Ця зв'язок принесе задоволення обом партнерам і вперше, за довгий час, настане розуміння і любов. Цю ідилію зруйнувати буде нелегко, так як Стрілець дуже довго боровся за свої почуття і здобув перемогу.