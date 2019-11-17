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Вселенная готовит сюрпризы: каким знакам Зодиака повезет в ближайшем будущем

STYLERЖизнь    17.11.2019 - 07:30
Вселенная готовит сюрпризы: каким знакам Зодиака повезет в ближайшем будущем
Финансовый гороскоп (коллаж РБК-Украина)

Астролог дал советы, как избежать неприятностей с финансами

Какие знаки Зодиака ждет финансовый успех - астрологический прогноз от Павла Глобы.

Гороскоп денег на декабрь 2019 сулит удачу некоторым знакам Зодиака. Астролог сообщает, что есть счастливчики, которым удастся избежать денежных потерь и обрести финансовую стабильность.

Овен

В этом месяце представители огненного знака смогут правильно расставить приоритеты и верно спланировать свой бюджет. Экономия на неделе подарит возможность к выходным порадовать себя приятными покупками. Речь идет не только о какой-либо бытовой мелочи, это может быть даже квартира или машина.

Дева

Любые финансовые операции будут удачными, если Девы начнут месяц с правильного посыла ко Вселенной. Астрологи советуют усилить свою энергетику и быть осторожнее. Не стоит брать деньги в долг, ведь в конце недели или в начале следующей могут появиться более подходящие варианты или неожиданные денежные поступления.

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Лев

Для Львов в первой половине декабря самое главное - избегать конфликтов на почве денег и не раздражаться, если финансов не хватает. Тогда неделя доставит только приятные моменты. Если Львы почувствуют, что финансовая перспектива у них в руках, то не стоит упускать свой шанс разбогатеть.

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