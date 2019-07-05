Суд попутал: Геращенко хотела уколоть Зеленского, но оконфузилась сама

Ирина Геращенко оконфузилась в сети (Коллаж РБК-Украина)

Ирина Геращенко хотела устроить ликбез, но совершила ошибку

Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады Украины, хотела уколоть команду Владимира Зеленского за ошибку со столицей Канады, но в результате совершила ошибку сама.

Она опубликовала пост на своей странице в Facebook, где перечислила столицы нескольких стран и указала, что столица Нидерландов – Гаага.

"На всякий случай, ликбез. Столица Турции – Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов – Гаага, а не Амстердам. Столица США – Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало ли куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо", - написала Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

В комментариях ее немедленно поправили, и она отредактировала свой пост и объяснила, что ее с толку сбили суды в Гааге.

"Столица Нидерландов – Амстердам. Правительство и королевская резиденция – в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод вспомнить географию", - исправила в публикации вице-спикер и поблагодарила, что ей указали на ошибку.

Скриншот комментариев (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Напомним, ранее пресс-службу президента высмеяли за то, что они допустили ошибку в публикации на официальном сайте Президента Украины и перепутали столицу Канады, указав, что это Торонто, а не Оттава.

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