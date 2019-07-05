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Суд поплутав: Геращенко хотіла вколоти Зеленського, але сама осоромилася

STYLERЖиття    05.07.2019 - 13:43
Суд поплутав: Геращенко хотіла вколоти Зеленського, але сама осоромилася
Ірина Геращенко осоромилася в мережі (Колаж РБК-Україна)

Ірина Геращенко хотіла влаштувати лікнеп, але зробила помилку

Ірина Геращенко, віце-спікер Верховної Ради України, хотіла вколоти команду Володимира Зеленського за помилку зі столицею Канади, але в результаті зробила помилку сама.

Вона опублікувала пост на своїй сторінці в Facebook, де перерахувала столиці декількох країн і вказала, що столиця Нідерландів – Гаага.

"На всякий випадок, лікнеп. Столиця Туреччини – Анкара, а не Стамбул. Столиця Нідерландів – Гаага, а не Амстердам. Столиця США – Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куди наступний візит. А ми переживаємо, щоб все було добре", - написала Геращенко.

Суд поплутав: Геращенко хотіла вколоти Зеленського, але сама осоромилася

Скріншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

В коментарях її негайно виправили, і вона відредагувала свій пост і пояснила, що її з пантелику збили суди в Гаазі.

"Столиця Нідерландів – Амстердам. Уряд і королівська резиденція – у Гаазі. Як і міжнародні суди. Визнаю помилку. Хороший привід згадати географію", - виправила в публікації віце-спікер і подякувала, що їй вказали на помилку.

Суд поплутав: Геращенко хотіла вколоти Зеленського, але сама осоромилася

Скріншот коментарів (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Нагадаємо, раніше прес-службу президента висміяли за те, що вони допустили помилку в публікації на офіційному сайті Президента України і переплутали столицю Канади, вказавши, що це Торонто, а не Оттава.

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