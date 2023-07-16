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Сучасне житло чи аналог радянської "гостинки": що треба знати про смарт-квартири

Що треба знати про смарт-квартири (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Останніми роками смарт-квартири стали популярними на українському ринку нерухомості. Втім з ними досі пов'язано багато міфів. Головний із них - те, що таке житло є аналогом радянських "гостинок" і є непридатним для комфортного житла.

Про те, які твердження про смарт-квартири насправді є міфами, пишуть на сторінці Іncome real estate в Instagram.

Смарт-квартири дуже дорогі та невигідні

Якщо дивитися на вартість за 1 кв. м, то так, а якщо порівнювати вартість з однокімнатною квартирою - ні. В такому випадку смарт-квартири дешевші та вигідніші.

Вищі комунальні платежі

Ще один міф - комунальні платежі у смарт-квартирах вищі, порівнюючи з однокімнатною квартирою. А ще таке житло нема можливості приватизувати.

Насправді якщо будинок належить до житлового фонду, то комунальні платежі в смарт-квартирі будуть нижчими, і у власника є можливість приватизувати житло чи прописатися в такій квартирі.

Смарт-квартири - сучасна назва радянських "гостинок"

Багато хто вважає, що смартквартири є аналогами радянських "гостинок" - маленькі та непридатні для комфортного життя. Насправді - ні. Єдина схожість між цими двома видами нерухомості - мінімальна площа житла.

Смарт-квартири - це зручний і функціональний формат. Кожен квадратний метр використовується раціонально, що дозволяє максимально оптимізувати життєвий простір.

Смарт-квартирами важко управляти

Є компанії, які беруть на себе ремонт квартир та менеджмент орендарів. Тож власникам це може суттєво полегшити процес заселення у нове житло, або ж здачу його в оренду.

Раніше ми розповідали про те, як зміняться ціни на квартири в Києві.

Читайте також про те, що обов'язково має бути у договорі про оренду квартири.

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