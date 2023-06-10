8 пунктів, які обов'язково мають бути у договорі про оренду квартири

Багато хто з новачків або самовпевнених орендарів нехтують договором оренди. Проте цього краще не робити, щоб не попасти на гроші. Договір оренди житла потрібен, як мінімум, для зафіксування ваших домовленостей з орендодавцем. З документом проживання і процес виселення пройде без спірних моментів.

Про те, які 8 пунктів обов'язково мають бути в договорі про оренду житла, пише агентство з нерухомості X-Estate в Instagram .

Адреса квартири

Завжди потрібно вказувати чітко та повністю адресу квартири. Якщо поставитися до цього питання легковажно, то є загроза, що шахраї можуть вас виселити найближчим часом.

Момент передачі квартири

Ви повинні чітко орієнтуватися, з якого моменту починається оренда і коли закінчується. Спочатку це здається дрібницею, але при виїзді з квартири можуть виникнути розбіжності у трактуванні цього пункту.

Місячна оплата + комуналка

Обов'язково треба вказувати розмір місячної оплати, а також які комунальні платежі ви сплачуєте. Інакше пізніше власник зможе вам додати зайві рахунки, про які ви раніше не домовлялися.

Заставна сума

Слід зазначити точну суму, яку ви вносите, як заставну. Також у договорі повинно бути зазначено, у яких випадках заставна сума повертається, а у яких - ні.

Під час виселення це питання обов'язково підніметься, тому треба бути готовим до цього.

Скільки осіб мешкатиме у квартирі

Фіксуйте у договорі, хто проживатиме в орендованому житлі. У тому числі вказуйте й тварин, щоб у власника не було підстав вас виселити.

Комплектація квартири

Це важливо не лише зафіксувати у договорі, а й зняти на фото і відео. При виселенні все має бути на місці. Власник квартири не зможе придумати, що у приміщенні були ще якісь меблі чи техніка, і при виселенні не зніме з вас заставну суму.

Реквізити сторін

Перевіряйте документи власника і повністю внесіть ваші паспортні дані до договору. І звичайно поставте свій підпис.

Документи на право власності

Запитайте у власника його документи на квартиру: це може бути договір про купівлю-продаж, витяг з реєстру, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності або договір дарування квартири.

Обов'язково звірте дані про адресу квартири та ім'я власника.