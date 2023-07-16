Современное жилье или аналог советской "гостинки": что нужно знать о смарт-квартирах

Смарт-квартиры очень дорогие и невыгодные

Если смотреть на стоимость за 1 кв. м, то да, а если сравнивать стоимость с однокомнатной квартирой - нет. В таком случае смарт-квартиры дешевле и выгоднее.

Высшие коммунальные платежи

Еще один миф - коммунальные платежи в смарт-квартирах выше, по сравнению с однокомнатной квартирой. А еще такое жилье нет возможности приватизировать.

На самом деле, если дом принадлежит к жилому фонду, то коммунальные платежи в смарт-квартире будут ниже, и у владельца есть возможность приватизировать жилье или прописаться в такой квартире.

Смарт-квартиры - современное название советских "гостинок"

Многие считают, что смарт-квартиры являются аналогами советских "гостинок" - они маленькие и непригодные для комфортной жизни. На самом деле - нет. Единственное сходство между этими двумя видами недвижимости - минимальная площадь жилья.

Смарт-квартиры - это удобный и функциональный формат. Каждый квадратный метр используется рационально, что позволяет максимально оптимизировать жизненное пространство.

Смарт-квартирами тяжело управлять

Есть компании, которые берут на себя ремонт квартир и менеджмент арендаторов. Так что владельцам это может существенно облегчить процесс заселения в новое жилье, или сдачу его в аренду.