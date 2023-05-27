Субсидії в червні 2023: кому їх призначать, а хто втратить допомогу від держави

Кому призначать субсидію

Отримання субсидій для більшості продовжили автоматично, проте є окремі випадки, коли за цією допомогою потрібно звернутися додатково.

Якщо у вас змінився майновий або сімейний стан, місце проживання чи інші важливі дані, тоді вам необхідно повідомити про це Пенсійний Фонд протягом 30 днів.

Крім того, особи, які перебували в полоні не менше ніж місяць, також можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від держави. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну. Для отримання субсидії в цьому випадку необхідно звернутися до ПФУ.

Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації.

Якщо людина зі статусом ВПО планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона повинна звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи.

Середній розмір субсидії в Україні становить 1 700-1 800 гривень (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Хто може залишитися без субсидії

Найперша на це причина - це середній дохід сім'ї. Якщо фінансовий стан дозволяє сплачувати "комуналку" в повному обсязі, тоді субсидію вам скасують або ж не призначать взагалі.

Нижче наведено ще декілька підстав для втрати субсидії у червні:

ви змінили місце проживання

у вас виникла заборгованість більш ніж за три місяці на суму понад 680 гривень

з'ясувалося, що під час оформлення ви вказали хибний розмір доходів

один із членів сім'ї зробить покупку на суму, яка перевищить 50 000 гривень

Однак заборгованості можна позбутися, просто сплативши її. А щоб після цього отримувати субсидію, надайте органам ПФУ підтверджувальні документи про оплату заборгованості. Також отримання субсидії відновиться у разі укладання з постачальниками комунальних послуг угоди про реструктуризацію боргу.

Скільки становить сума субсидії

Варто розуміти, що вона залежить від складу сім'ї та середньомісячного сукупного доходу. Чим менший дохід отримує сім'я, то більшу суму надає держава.

Додамо, що середній розмір по Україні становить 1 800 гривень в опалювальний сезон.

Щоб розуміти розмір допомоги, яку ви будете отримувати, вирахуйте його самостійно.

Для цього вам потрібно знати такі дані:

середньомісячний сукупний дохід сім'ї

дохід на одного члена сім'ї

співвідношення другого пункту до прожиткового мінімуму станом на період надання субсидії

відсоток обов'язкової плати - показник співвідношення поділіть на 2 та помножте на 15%

Тепер відсоток переведіть у національну валюту, помноживши його на сукупний дохід сім'ї, і вирахуйте отриману суму обов'язкового платежу з вартості житлово-комунальних послуг.

У червні умова нарахування субсидії не зміниться: ви витрачаєте понад 15% прибутку на оплату комуналки.