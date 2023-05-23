В Україні змінилися вимоги для отримання субсидії: що тепер для цього потрібно

В Україні внесли зміни до постанов щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій. Зокрема, змінився перелік осіб, які можуть її отримати, тому деяким категоріям українців доведеться звернутися до Пенсійного фонду для переоформлення.

Про це розповіли на сайті ПФУ .

Що змінилося в одержанні субсидій

У постанові Кабінету Міністр України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій" йдеться про такі зміни:

Можливість призначення субсидії особам, які не менш як місяць перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами

У разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти

Можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини: зареєстрованим, задекларованим або фактичним

Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії РФ проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях)

Обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника. Відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону

Зобов'язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи

Кабмін вніс зміни до постанови "Про надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи потрібно звертатися до ПФУ для внесення змін

Більшість новацій буде реалізовано органами ПФУ без звернення громадян. Однак деяким одержувачам субсидій все ж доведеться звернутися до відповідних установ.

Це зокрема представники домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають/перебували в полоні, і це підтверджується відомостями та/або документами, наданими уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами, суб'єктами державної реєстрації, установами та організаціями в порядку та випадках, визначених законодавством.

Також громадянам, які одержують субсидії, варто пам'ятати про необхідність інформувати органи Фонду щодо змін у майновому стані чи складі родини, якщо це впливає на призначення субсидії.

Як подати документ до Фонду

Це можна зробити в один зі способів: