У ПФУ нагадали про важливу вимогу для отримання субсидій: як її виконати

Українці, чиї доходи не здатні покрити суми в платіжках за комунальні послуги, можуть розраховувати на субсидії. Проте для того, щоб отримувати соціальну підтримку, необхідно виконати деякі вимоги.

Про це нагадали на сайті Пенсійного фонду України.

Що потрібно зробити для отримання субсидій

Кабінет Міністрів України постановив, що для призначення та розрахунку житлових субсидій та пільг управителі багатоквартирних будинків, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, виконавці комунальних послуг мали обов'язок зареєструватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

За словами працівників фонду, наразі лише половина надавачів житлово-комунальних послуг виконали цю вимогу.

Зазначимо, що житлові субсидії на неопалювальний період для громадян буде призначено Пенсійним фондом України на підставі отриманої від організацій-надавачів послуг шляхом обміну інформації. Це забезпеченість громадян послугами ЖКГ за встановленими цінами, тарифами; розміром внесків на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги.

За відсутності необхідної інформації житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.

Як зареєструватися на порталі

Алгоритм реєстрації на вебпорталі електронних послуг Фонду такий:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизуйтесь в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), обравши спосіб входу як "юридична особа". Завантажте договір приєднання для управителів об'єднань та виконавців комунальних послуг, обравши відповідну вкладку у розділі "Управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг". Заповніть необхідну інформацію та підпишіть договір приєднання за допомогою КЕП. Визначте відповідальну особу/осіб для роботи в особистому кабінеті у якості "управитель/об'єднання/ виконавець комунальних послуг" і надайте посадові сертифікати КЕП до Головного управління Пенсійного фонду України за місцем надання послуг споживачам.

Ваша реєстрація дозволить органам Пенсійного фонду України призначити житлові субсидії всім, хто їх потребує.