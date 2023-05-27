Субсидии в июне 2023: кому их назначат, а кто потеряет помощь от государства

В мае некоторые категории украинцев стали получать субсидии даже в неотапливаемый сезон. Однако вместе с тем правительство утвердило ряд изменений, влияющих на процесс получения субсидий.
Кто может получить помощь в июне, а кто - остаться без нее, читайте ниже в материале Styler.
Получение субсидий для большинства продлили автоматически, однако есть отдельные случаи, когда за этой помощью нужно обратиться дополнительно.
Если у вас изменилось имущественное или семейное положение, место жительства или другие важные данные, вам необходимо сообщить об этом Пенсионному Фонду в течение 30 дней.
Кроме того, лица, находившиеся в плену не менее месяца, также могут рассчитывать на получение финансовой помощи от государства. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина. Для получения субсидии в этом случае необходимо обратиться в ПФУ.
Автоматически также будут переназначены жилищные субсидии ВПЛ, получающие их по адресу регистрации.
Если человек со статусом ВПЛ планирует оформить субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации, он должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.
Средний размер субсидии в Украине составляет 1700-1800 гривен (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Самая первая причина - это средний доход семьи. Если финансовое состояние позволяет оплачивать "коммуналку" в полном объеме, тогда субсидию вам отменят или не назначат вообще.
Ниже приведено еще несколько оснований для потери субсидии в июне:
Однако задолженности можно избавиться, просто оплатив ее. Чтобы после этого получать субсидию, предоставьте органам ПФУ подтверждающие документы об оплате задолженности. Также получение субсидии возобновится при заключении с поставщиками коммунальных услуг соглашения о реструктуризации долга.
Следует понимать, что она зависит от состава семьи и среднемесячного совокупного дохода. Чем меньше доход получает семья, тем большую сумму предоставляет государство.
Добавим, что средний размер по Украине составляет 1 800 гривен в отопительный сезон.
Чтобы понимать размер пособия, которое вы будете получать, рассчитайте его самостоятельно.
Для этого вам нужно знать следующие данные:
Теперь процент переведите в национальную валюту, умножив его на совокупный доход семьи и рассчитайте полученную сумму обязательного платежа из стоимости жилищно-коммунальных услуг.
В июне условие начисления субсидии не изменится: вы тратите более 15% прибыли на оплату коммуналки.
Кстати, раньше мы подробно рассказали, каким требованиям следует отвечать для получения субсидии.
Напомним, что для получения субсидий нужно обязательно зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг ПФУ.