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Субсидия по новым правилам: за что украинцев будут лишать выплат

Автор: Владимир Костырин

В Украине субсидию смогут получить в этом отопительном сезоне около 3 миллионов граждан, согласно с прогнозами Минсоцполитики, но всех заявителей на помощь будут проверять через Единый реестр должников, выявляя нарушителей требований. Чиновники объяснили, за какие "проступки" будут лишать выплат.

Об этом говорится в программе "Экономика" на канале "Украина 24".

За что можно остаться без субсидии

В профильном министерстве отмечают, что по новому механизму оформить субсидии стало проще, и для этого достаточно просто прислать специальную заявку с указанием данных. Далее - дело за мониторингом и проверками.

"Если человек пишет: депозита у меня нет, происходит верификация через банковские учреждения и соответственно потом выясняется, что у человека там депозит, человек предоставил недостоверную информацию. На основании этого субсидию могут забрать и вернуть в бюджет", - рассказал замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Домохозяйство лишат право на выплаты, если среди членов семьи есть человек с задолженностью по уплате алиментов.

Также не смогут получить субсидию те, у кого долги за коммуналку превысили 20 необлагаемых минимумов, то есть 340 гривен.

"Для того, чтобы иметь субсидию надо рассчитаться с предыдущими долгами. Или их реструктурировать", - говорит министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что в этом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 2 тысяч гривен.

Напомним, что перед этим мы публиковали инструкцию, как оформить субсидии онлайн.

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Субсидии в Украине