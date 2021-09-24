Сколько украинцев смогут получить субсидии: в Минсоцполитики озвучили прогноз
На сегодняшний день жилищные субсидии уже оформили 2,5 млн домохозяйств. Всего в Минсоцополитики ждут 3 млн получателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
"Мы в этом году ждем 3 миллиона получателей субсидий. Уже сейчас субсидии получают 2,5 миллиона", - сказал он.
По его словам, после начала отопительного сезону люди больше будут обращаться за назначением субсидий, о чем свидетельствует практика прошлых лет.
Віталій Музиченко розповів про те, хто отримає субсидії
Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики України, в ефірі програми "Підсумки.Live" розповів про те, хто отримає субсидії в Україні.Posted by Міністерство соціальної політики України on Friday, September 24, 2021
Напомним, по состоянию на конец отопительного сезона 2020/2021 годов субсидии получали почти 3 млн домохозяйств. Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч будут подавать декларации.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.