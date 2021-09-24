Сколько украинцев смогут получить субсидии: в Минсоцполитики озвучили прогноз

На сегодняшний день жилищные субсидии уже оформили 2,5 млн домохозяйств. Всего в Минсоцополитики ждут 3 млн получателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление , которое сделал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Мы в этом году ждем 3 миллиона получателей субсидий. Уже сейчас субсидии получают 2,5 миллиона", - сказал он.

По его словам, после начала отопительного сезону люди больше будут обращаться за назначением субсидий, о чем свидетельствует практика прошлых лет.