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Сколько украинцев смогут получить субсидии: в Минсоцполитики озвучили прогноз

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Украина, Пятница 24 сентября 2021 13:26
Сколько украинцев смогут получить субсидии: в Минсоцполитики озвучили прогноз Фото: субсидии уже оформили 2,5 млн домохозяйств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На сегодняшний день жилищные субсидии уже оформили 2,5 млн домохозяйств. Всего в Минсоцополитики ждут 3 млн получателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Мы в этом году ждем 3 миллиона получателей субсидий. Уже сейчас субсидии получают 2,5 миллиона", - сказал он.

По его словам, после начала отопительного сезону люди больше будут обращаться за назначением субсидий, о чем свидетельствует практика прошлых лет.

Віталій Музиченко розповів про те, хто отримає субсидії

Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики України, в ефірі програми "Підсумки.Live" розповів про те, хто отримає субсидії в Україні.

Posted by Міністерство соціальної політики України on Friday, September 24, 2021

Напомним, по состоянию на конец отопительного сезона 2020/2021 годов субсидии получали почти 3 млн домохозяйств. Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч будут подавать декларации.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

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