Субсидия и деньги за теленка: важные изменения, которые касаются украинцев

Субсидия в Украине изменилась для жителей сел (фото: РБК-Украина)

В Украине вступили в силу важные изменения, касающиеся субсидий для селян

Украинцы, которые декларируют свои доходы от продажи животноводческой продукции и личные селянские хозяйства, одновременно смогут получить жилищные субсидии.

Соответствующее постановление КМУ № 632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи" (относительно субсидий) одобрено правительством 22 июля. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

11 пункт данного постановления предусматривает, что доходы от реализации молока и молочного сырья, а также продукции животноводства учитываются в размере 30% начисленных сумм.

Это значит, что только 30% стоимости проданной животноводческой продукции будет облагаться налогом, что позволит личным селянским хозяйствам потенциально получить жилищные субсидии.

Высоцкий считает, что эти изменения будут способствовать детенизации продажи животноводческой продукции. Кроме того, это поспособствует снижению налоговой нагрузки на физических лиц.

Стоит отметить, что с мая 2018 года при назначении субсидии органы соцзащиты учитывали только 30% доходов от реализации молока переработчикам. Теперь эту норму распространили и на доходы от продажи другой продукции животноводничества.

Она применяется при условии предоставления заявителем документов, которые подтверждают сумму полученного дохода от реализации такой продукции. Обычно подобные документы выдает предприятие, которое принимает молоко или мясо для дальнейшей переработки.

Для назначения жилищной субсидии на новый отопительный сезон будут учитываться доходы домохозяйств на первое полугодие этого года.

Напомним, правила назначения субсидий стали жестче.

Ранее сообщалось о том, что в Украине обновили порядок выплаты и размер соцпомощи.