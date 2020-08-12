Субсидія і гроші за теля: важливі зміни, які стосуються українців

Субсидія в Україні змінилася для жителів сіл (фото: РБК-Україна)

В Україні вступили в силу важливі зміни, що стосуються субсидій для селян

Українці, які декларують свої доходи від продажу тваринницької продукції та особисті селянські господарства, одночасно зможуть отримати житлові субсидії.

Відповідну постанову КМУ № 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги" (щодо субсидій) схвалено урядом 22 липня. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в Facebook.

11 пункт цієї постанови передбачає, що доходи від реалізації молока і молочної сировини, а також продукції тваринництва враховуються в розмірі 30% нарахованих сум.

Це означає, що тільки 30% вартості проданої тваринницької продукції буде обкладатися податком, що дозволить особистим селянським господарствам потенційно отримати житлові субсидії.

Висоцький вважає, що ці зміни будуть сприяти детінізації продажу тваринницької продукції. Крім того, це сприятиме зниженню податкового навантаження на фізичних осіб.

Варто зазначити, що з травня 2018 року при призначенні субсидії органи соцзахисту враховували тільки 30% доходів від реалізації молока переробникам. Тепер цю норму поширили і на доходи від продажу іншої продукції тваринництва.

Вона застосовується за умови надання заявником документів, які підтверджують суму отриманого доходу від реалізації такої продукції. Зазвичай подібні документи видає підприємство, яке приймає молоко або м'ясо для подальшого перероблення.

Для призначення житлової субсидії на новий опалювальний сезон будуть враховуватися доходи домогосподарств на перше півріччя цього року.

Нагадаємо, правила призначення субсидій стали жорсткішими.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні оновили порядок виплати і розмір соцдопомоги.