Субсидии в Украине 2020: кто может из-за проверки потерять помощь

Субсидии в Украине могут потерять после анонсированной проверки правительства даже те, кто ее получает на законных основаниях. Причиной тому могут стать нюансы в законе "О верификации и мониторинге государственных выплат", который был подписан президентом 19 декабря 2019 года.

Правительство анонсировало масштабную проверку украинцев на предмет движимого и недвижимого имущества, поездок за границу и банковских счетов. И только после тщательной проверки, украинцам будут назначать субсидии, пишет издание НВ.

Проверять будут все – пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, все выплаты, которые идут из государственного или местного бюджета, из фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Процесс верификации будут проводить в три этапа: когда украинцы обращаются за выплатами, когда выплаты осуществляют и уже после предоставления помощи.

Специальная электронная платформа будет изучать данные о получателе социальных выплат из всех реестров и баз данных. Также платформа будет иметь доступ к банковским счетам, данным о пересечении границы, данные обо всех льготах и выплатах.

"Будут собирать данные по владению недвижимостью, транспортными средствами, все, что касается движения средств на банковских счетах, данные о заграничных поездках, заработной плате и других доходах, крупных покупках и тому подобное. Однако государство не сможет в полной мере четко определить благосостояние и доходы претендентов на государственную помощь. Ведь теневые доходы отследить трудно. Так же, как и расходы, осуществленные в наличной форме", – объяснил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Он отметил, что часть незаконных выплат обнаружить удастся, однако субсидии могут лишиться те, кто в них реально нуждается, так как данные из разных источников могут быть неполными или неточными. Эксперт добавил, что человек может получать помощь от родственников или иметь давние сбережения, а это может повлиять на назначение субсидий.