Субсидії в Україні 2020: хто може через перевірку втратити допомогу

Субсидії в Україні можуть втратити після анонсованої перевірки уряду навіть ті, хто її отримує на законних підставах. Причиною тому можуть стати нюанси в законі "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який був підписаний президентом 19 грудня 2019 року.

Уряд анонсував масштабну перевірку українців на предмет рухомого і нерухомого майна, поїздок за кордон і банківських рахунків. І лише після ретельної перевірки, українцям будуть призначати субсидії, пише видання НВ.

Перевірятимуть всі – пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, всі виплати, які йдуть з державного або місцевого бюджету, з фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Процес верифікації будуть проводити в три етапи: коли українці звертаються за виплатами, коли виплати здійснюють і вже після надання допомоги.

Спеціальна електронна платформа буде вивчати дані про одержувача соціальних виплат з усіх реєстрів та баз даних. Також платформа буде мати доступ до банківських рахунків, даними про перетин кордону, дані про всі пільги та виплати.

"Будуть збирати дані щодо володіння нерухомістю, транспортними засобами, все, що стосується руху коштів на банківських рахунках, дані про закордонні поїздки, заробітну плату та інші доходи, великі покупки тощо. Однак держава не зможе в повній мірі чітко визначити добробут і доходи претендентів на державну допомогу. Адже тіньові доходи відстежити важко. Так само, як і витрати, здійснені в готівковій формі", – пояснив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Він зазначив, що частину незаконних виплат виявити вдасться, однак субсидії можуть втратити ті, хто їх реально потребує, бо дані з різних джерел можуть бути неповними або неточними. Експерт додав, що людина може отримувати допомогу від родичів або мати давні заощадження, а це може вплинути на призначення субсидій.