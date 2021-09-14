Субсидии на коммуналку в новом сезоне: как онлайн узнать, назначена ли вам льгота

Субсидия в Украине положена очень многим группам населения. Для того, чтобы это узнать начислена ли она, не нужно выходить из дома. Все можно сделать онлайн.

Для этого вам нужно зайти на сайт субсидий.

Как узнать, назначена ли субсидия

На этом портале вы можете посмотреть, действительна ли еще ваша субсидия.

Чтобы это узнать:

выберите область;

выберите название населенного пункта;

укажите улицу, номера дома и квартиры;

подтвердите, что вы не робот, а человек.

После этого будет показана информация о состоянии субсидии в указанном домохозяйстве по данным Единого государственного реестра Министерства социальной политики.

Кому откажут в субсидии

Если площадь квартиры превышает 130 кв. м.

Если площадь дома составляет более 230 кв. м.

Если на вашем банковском счету более 100 тысяч гривен.

Если у вас есть авто, которому менее 5 лет.

Если вы за последний год вы приобрели квартиру или машину.

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