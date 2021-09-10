Как самостоятельно рассчитать размер субсидии: держите формулу
Субсидии в Украине хотят получать около 4,6 миллиона нуждающихся украинцев. При этом каждый может сам рассчитать размер субсидии, используя специальную формулу.
Подробней о формуле расчета субсидии - читайте в нашем материале ниже.
Формула субсидии
Чтобы рассчитать размеры субсидии для каждой отдельной семьи, необходимо доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума, а потом умножить на 15%.
К примеру, если средний доход на одного члена семьи составляет около 3 тысяч гривен, то семья может платить за коммунальные услуги не более 11,6% от своего дохода.
Если совокупный доход семьи составляет 9 тысяч гривен, то зимой на коммунальные услуги семья заплатит не больше 1044 гривны. Остальное должна покрывать субсидия, но это действует только в пределах социальных нормативов потребления.
Кому откажут в субсидии
- Если площадь квартиры превышает 130 кв. м.
- Если площадь дома составляет более 230 кв. м.
- Если на вашем банковском счету более 100 тысяч гривен.
- Если у вас есть авто, которому менее 5 лет.
- Если вы за последний год вы приобрели квартиру или машину.
Напомним, украинским пенсионерам готовят "гибкие системы обеспечения".
Мы также писали о том, что украинцы рекордно задолжали за коммуналку.