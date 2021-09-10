Как самостоятельно рассчитать размер субсидии: держите формулу

Субсидии в Украине хотят получать около 4,6 миллиона нуждающихся украинцев. При этом каждый может сам рассчитать размер субсидии, используя специальную формулу.

Формула субсидии

Чтобы рассчитать размеры субсидии для каждой отдельной семьи, необходимо доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума, а потом умножить на 15%.

К примеру, если средний доход на одного члена семьи составляет около 3 тысяч гривен, то семья может платить за коммунальные услуги не более 11,6% от своего дохода.

Если совокупный доход семьи составляет 9 тысяч гривен, то зимой на коммунальные услуги семья заплатит не больше 1044 гривны. Остальное должна покрывать субсидия, но это действует только в пределах социальных нормативов потребления.

Кому откажут в субсидии