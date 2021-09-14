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Субсидії на комуналку в новому сезоні: як онлайн дізнатися, чи призначена вам пільга

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Вівторок 14 вересня 2021 10:03
Субсидії на комуналку в новому сезоні: як онлайн дізнатися, чи призначена вам пільга Як дізнатися, чи призначена субсидія (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Субсидія в Україні призначається дуже багатьом групам населення. Для того, щоб це дізнатися, не потрібно виходити з дому. Все можна зробити онлайн.

Для цього вам потрібно зайти на сайт субсидій.

Як дізнатися, чи призначена субсидія

На цьому порталі ви можете подивитися, чи дійсна ще ваша субсидія.

Щоб це дізнатися:

  • виберіть область;
  • виберіть назву населеного пункту;
  • вкажіть вулицю, номери будинку і квартири;
  • підтвердьте, що ви не робот, а людина.

Після цього буде показана інформація про стан субсидії в зазначеному домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру Міністерства соціальної політики.

Кому відмовлять у субсидії

  • Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м.
  • Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.
  • Якщо на вашому банківському рахунку понад 100 тисяч гривень.
  • Якщо у вас є авто, якому менше 5 років.
  • Якщо ви за останній рік ви придбали квартиру або машину.

Субсидії на комуналку в новому сезоні: як онлайн дізнатися, чи призначена вам пільгаСкріншот

Читайте також, як самостійно розрахувати розмір субсидіїі, для цього є формула.

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