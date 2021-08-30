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Субсидии на коммуналку в новом сезоне: кому откажут и когда начнут проверять

Автор: Людмила Жукова

Субсидии в Украине хотят получать около 4,6 миллиона человека, которые в этом нуждаются.

Что изменится для получателей субсидии с 1 сентября - читайте ниже в нашем материале.

Как подать на субсидию

Вы можете обратиться за субсидией в любой месяц, в том числе и после начала отопительного сезона. Если субсидия назначена в промежуточный период, не с начала отопительного сезона, то будут учитываться доходы за два предыдущих квартала.

Когда начнут проверять получателей

Пока с рейдами решили повременить. Ожидается, что проверки начнутся не раньше, чем в начале 2022 года.

Кому откажут в субсидии

  • Если площадь квартиры превышает 130 кв. м;
  • Если площадь дома составляет более 230 кв. м.
  • Если у вас счет в банке, более 100 тысяч гривен
  • Если у вас есть автомобиль возрастом менее пяти лет
  • если вы за последний год купили квартиру или автомобиль

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, как сохранить субсидию после покупки недвижимости.

Мы также писали о том, что украинцам готовят важные изменения касательно субсидий и социальных выплат.

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Субсидии в Украине