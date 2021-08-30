Субсидії на комуналку в новому сезоні: кому відмовлять і коли почнуть перевіряти

Субсидії в Україні хочуть отримувати близько 4,6 мільйона людей, які цього потребують.
Що зміниться для одержувачів субсидії з 1 вересня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Ви можете звернутися за субсидією в будь-який місяць, в тому числі та після початку опалювального сезону. Якщо субсидія призначена в проміжний період, не з початку опалювального сезону, то будуть враховуватися доходи за два попередні квартали.
Поки з рейдами вирішили почекати. Очікується, що перевірки почнуться не раніше, ніж на початку 2022 року.
Як ми раніше писали, українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості.
Ми також писали про те, що українцям готують важливі зміни щодо субсидій та соціальних виплат.