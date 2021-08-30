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Субсидії на комуналку в новому сезоні: кому відмовлять і коли почнуть перевіряти

Автор: Людмила Жукова

Субсидії в Україні хочуть отримувати близько 4,6 мільйона людей, які цього потребують.

Що зміниться для одержувачів субсидії з 1 вересня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як подати на субсидію

Ви можете звернутися за субсидією в будь-який місяць, в тому числі та після початку опалювального сезону. Якщо субсидія призначена в проміжний період, не з початку опалювального сезону, то будуть враховуватися доходи за два попередні квартали.

Коли почнуть перевіряти одержувачів

Поки з рейдами вирішили почекати. Очікується, що перевірки почнуться не раніше, ніж на початку 2022 року.

Кому відмовлять у субсидії

  • Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м;
  • Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.
  • Якщо у вас рахунок у банку, понад 100 тисяч гривень
  • Якщо у вас є автомобіль віком менш як п'ять років
  • якщо ви pа останній рік купили квартиру або автомобіль

Як ми раніше писали, українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості.

Ми також писали про те, що українцям готують важливі зміни щодо субсидій та соціальних виплат.

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Субсидії в Україні