ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Субсидии на коммуналку в новом сезоне: кому откажут и когда начнут проверять

Новина українською →
Понедельник 30 августа 2021 15:26
Субсидии на коммуналку в новом сезоне: кому откажут и когда начнут проверять Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Субсидии в Украине хотят получать около 4,6 миллиона человека, которые в этом нуждаются.

Что изменится для получателей субсидии с 1 сентября - читайте ниже в нашем материале.

Как подать на субсидию

Вы можете обратиться за субсидией в любой месяц, в том числе и после начала отопительного сезона. Если субсидия назначена в промежуточный период, не с начала отопительного сезона, то будут учитываться доходы за два предыдущих квартала.

Когда начнут проверять получателей

Пока с рейдами решили повременить. Ожидается, что проверки начнутся не раньше, чем в начале 2022 года.

Кому откажут в субсидии

  • Если площадь квартиры превышает 130 кв. м;
  • Если площадь дома составляет более 230 кв. м.
  • Если у вас счет в банке, более 100 тысяч гривен
  • Если у вас есть автомобиль возрастом менее пяти лет
  • если вы за последний год купили квартиру или автомобиль

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, как сохранить субсидию после покупки недвижимости.

Мы также писали о том, что украинцам готовят важные изменения касательно субсидий и социальных выплат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине
LITE
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно