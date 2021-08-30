Субсидии на коммуналку в новом сезоне: кому откажут и когда начнут проверять

Субсидии в Украине хотят получать около 4,6 миллиона человека, которые в этом нуждаются.

Что изменится для получателей субсидии с 1 сентября - читайте ниже в нашем материале.

Как подать на субсидию

Вы можете обратиться за субсидией в любой месяц, в том числе и после начала отопительного сезона. Если субсидия назначена в промежуточный период, не с начала отопительного сезона, то будут учитываться доходы за два предыдущих квартала.

Когда начнут проверять получателей

Пока с рейдами решили повременить. Ожидается, что проверки начнутся не раньше, чем в начале 2022 года.

Кому откажут в субсидии