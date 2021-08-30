Субсидии на коммуналку в новом сезоне: кому откажут и когда начнут проверять
Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)
Субсидии в Украине хотят получать около 4,6 миллиона человека, которые в этом нуждаются.
Что изменится для получателей субсидии с 1 сентября - читайте ниже в нашем материале.
Как подать на субсидию
Вы можете обратиться за субсидией в любой месяц, в том числе и после начала отопительного сезона. Если субсидия назначена в промежуточный период, не с начала отопительного сезона, то будут учитываться доходы за два предыдущих квартала.
Когда начнут проверять получателей
Пока с рейдами решили повременить. Ожидается, что проверки начнутся не раньше, чем в начале 2022 года.
Кому откажут в субсидии
- Если площадь квартиры превышает 130 кв. м;
- Если площадь дома составляет более 230 кв. м.
- Если у вас счет в банке, более 100 тысяч гривен
- Если у вас есть автомобиль возрастом менее пяти лет
- если вы за последний год купили квартиру или автомобиль
Как мы ранее писали, украинцам рассказали, как сохранить субсидию после покупки недвижимости.
Мы также писали о том, что украинцам готовят важные изменения касательно субсидий и социальных выплат.