ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Субсидії на комуналку в новому сезоні: кому відмовлять і коли почнуть перевіряти

Новость на русском →
Понеділок 30 серпня 2021 15:26
Субсидії на комуналку в новому сезоні: кому відмовлять і коли почнуть перевіряти Субсидії в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Субсидії в Україні хочуть отримувати близько 4,6 мільйона людей, які цього потребують.

Що зміниться для одержувачів субсидії з 1 вересня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як подати на субсидію

Ви можете звернутися за субсидією в будь-який місяць, в тому числі та після початку опалювального сезону. Якщо субсидія призначена в проміжний період, не з початку опалювального сезону, то будуть враховуватися доходи за два попередні квартали.

Коли почнуть перевіряти одержувачів

Поки з рейдами вирішили почекати. Очікується, що перевірки почнуться не раніше, ніж на початку 2022 року.

Кому відмовлять у субсидії

  • Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м;
  • Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.
  • Якщо у вас рахунок у банку, понад 100 тисяч гривень
  • Якщо у вас є автомобіль віком менш як п'ять років
  • якщо ви pа останній рік купили квартиру або автомобіль

Як ми раніше писали, українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості.

Ми також писали про те, що українцям готують важливі зміни щодо субсидій та соціальних виплат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні
LITE
Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково
Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково