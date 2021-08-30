Субсидії на комуналку в новому сезоні: кому відмовлять і коли почнуть перевіряти

Субсидії в Україні хочуть отримувати близько 4,6 мільйона людей, які цього потребують.

Що зміниться для одержувачів субсидії з 1 вересня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як подати на субсидію

Ви можете звернутися за субсидією в будь-який місяць, в тому числі та після початку опалювального сезону. Якщо субсидія призначена в проміжний період, не з початку опалювального сезону, то будуть враховуватися доходи за два попередні квартали.

Коли почнуть перевіряти одержувачів

Поки з рейдами вирішили почекати. Очікується, що перевірки почнуться не раніше, ніж на початку 2022 року.

Кому відмовлять у субсидії