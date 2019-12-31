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Субсидии будут выдавать по-новому: что изменится для украинцев

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 11:18
Субсидии будут выдавать по-новому: что изменится для украинцев
Субсидии в Украине 2020 (фото: УНИАН)

Субсидии в монетизированной форме будут оформляться "по свободному графику"

Субсидии в Украине в 2020 году будут оформлять по-новому. Эти изменения коснутся монетизации субсидий, сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По словам чиновника, те украинцы, которые хотят сами оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку. Ранее подать заявление можно было только до 15 октября (начала отопительного сезона), и это было очень неудобно для жителей Украины.

Для того, чтобы оформить субсидию в удобное время, нужно будет подать заявление произвольной формы в районный орган соцзащиты, указав реквизиты банковского счета и номер мобильного телефона.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, такое нововведение стартует уже с 1 января 2020 года. Теперь украинским семьям не придется ждать нового отопительного сезона, если они не успели подать заявку или их финансовое положение изменилось.

А вот задолженность по оплате ЖКХ будет пересматриваться уже в конце отопительного сезона.

"Если будут задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, то решение может быть пересмотрено структурным подразделением в конце отопительного периода. Это решение будет иметь положительный эффект для тех, кого не устраивает безналичная форма выплаты льготы", - добавила Соколовская.

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