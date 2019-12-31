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Субсидії будуть видавати по-новому: що зміниться для українців

STYLERЖиття    31.12.2019 - 11:18
Субсидії будуть видавати по-новому: що зміниться для українців
Субсидії в Україні 2020 (фото: УНІАН)

Субсидії в монетизованій формі будуть оформлятися "за вільним графіком"

Субсидії в Україні у 2020 році будуть оформлювати по-новому. Ці зміни торкнуться монетизації субсидій, повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За словами чиновника, ті українці, які хочуть самі оплачувати комуналку, отримуючи пільгу на банківський рахунок або живими грошима, зможуть у будь-який час подати заявку. Раніше подати заяву можна було тільки до 15 жовтня (початок опалювального сезону), і це було дуже незручно для жителів України.

Для того, щоб оформити субсидію в зручний час, потрібно буде подати заяву довільної форми в районний орган соцзахисту, вказавши реквізити банківського рахунку та номер мобільного телефону.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, таке нововведення стартує вже з 1 січня 2020 року. Тепер українським сім'ям не доведеться чекати нового опалювального сезону, якщо вони не встигли подати заявку або їх фінансове становище змінилося.

А от заборгованість по оплаті ЖКГ буде переглядатися вже в кінці опалювального сезону.

"Якщо будуть заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, то рішення може бути переглянуте структурним підрозділом у кінці опалювального періоду. Це рішення буде мати позитивний ефект для тих, кого не влаштовує безготівкова форма виплати пільги", - додала Соколовська.

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