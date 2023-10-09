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Стюардеса розповіла про звички пасажирів, які персонал ненавидить найбільше за все

Понеділок 09 жовтня 2023 13:50
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Стюардеса розповіла про звички пасажирів, які персонал ненавидить найбільше за все Фото: Стюардеса назвала жахливі звички пасажирів (
Автор: Людмила Жукова

42-річна стюардеса розповіла про деякі речі, які люди роблять у літаках, а це виводить із себе весь екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok співробітниці авіакомпанії.

Які звички пасажирів дратують екіпаж

За словами стюардеси, витівки в туалеті - це "дике". На відео вона розповіла, що багато людей взагалі не закривають двері до санвузолу, або залишають там після себе жахливий безлад.

"А ще коли чути, як зливається вода в унітазі, а не раковина, значить, ви знаєте, що пасажир не мив руки", - повідомила стюардеса.

Інші звички в її списку, включають пасажирів, які намагаються курити електронні сигарети або намагаються пронести на борт випивку.

"Ще є люди, які натискають кнопки виклику одразу після зльоту, щоби попросити алкогольний напій, це дуже дратує", - продовжила вона.

Ще одна категорія пасажирів, яка дратує екіпаж, це батьки, які дозволяють усе своїм дітям.

"Я сама теж мама, але коли люди дозволяють своїм дітям наклеювати наклейки на літак, малювати на ньому або залишати брудний підгузник у кишені спинки сидіння, я жахнуся", - зазначила стюардеса.

Стюардеса розповіла про звички пасажирів, які персонал ненавидить найбільше за все

"Мене також дратує, коли люди розмовляють телефоном після того, як ми закриваємо головні двері каюти, і не вимикаємо свої телефони і не припиняємо розмову після того, як їх неодноразово просили про це", - резюмувала стюардеса.

Як ми раніше писали, стюардеса розповіла, як безкоштовно взяти додаткову сумку до літака та перейти до бізнес-класу.

Також читайте, як правильно пакувати багаж для літака .

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