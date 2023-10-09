Стюардесса рассказала о привычках пассажиров, которые персонал ненавидит больше всего

42-летняя стюардесса рассказала о некоторых вещах, которые люди делают в самолетах, а это выводит из себя весь экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok сотрудницы авиакомпании.

Какие привычки пассажиров раздражают экипаж

По словам стюардессы, выходки в туалете - это самое "дикое". На видео она рассказала, что многие люди вообще не закрывают дверь в санузел, либо оставляют там после себя ужасный беспорядок.

"А еще, когда слышно, как сливается вода в унитазе, а не раковина, значит, вы знаете, что пассажир не мыл руки", - сообщила стюардесса.

Другие привычки в ее списке, включают пассажиров, пытающихся курить электронные сигареты или пытающихся пронести на борт свою выпивку.

"Еще есть люди, которые нажимают кнопки вызова сразу после взлета, чтобы попросить алкогольный напиток, это очень раздражает", - продолжила она.

Еще одна категория пассажиров, которая раздражает экипаж, это родители, позволяющие все своим детям.

"Я сама тоже мама, но когда люди позволяют своим детям наклеивать наклейки на самолет, рисовать на нем или оставлять грязный подгузник в кармане спинки сиденья, я прихожу в ужас", - отметила стюардесса.