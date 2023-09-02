Стюардеса розповіла, як безкоштовно взяти додаткову сумку в літак і перейти в бізнес-клас
На борт літака не можна брати з собою багато речей, адже вас можуть змусити доплатити або викинути речі. Однак, є дієвий спосіб, який допоможе уникнути правил та все ж взяти більше речей та перейти з економ-класу в бізнес.
Про це розповіла американська стюардеса Каміла Якуб’якова, пише The Sun.
Як безкоштовно взяти додаткову валізу
Фахівець зазначила, що поради можуть і не спрацювати, однак часто все ж вони допомагають. Все залежить від екіпажу, рейсу, авіакомпанії та кількості людей на борту.
У майже всіх авіакомпаній існує обмеження щодо ручної поклажі - вона не повинна бути надто великою, адже тоді доведеться додатково за неї платити.
За словами стюардеси, можна на борт літака взяти подушку. Набити її можна необхідними речами, а саме одягом.
Згідно з правилами, на борт літака можна проносити подушку, щоб зручно спати. А що в ній буде - вже ваша справа.
"Я переїжджала в іншу країну і мала з собою багато речей, тож мені справді потрібна була додаткова невелика вага. Так я пронесла подушку, наповнену одягом. І це нормально, тому що ніхто не може заборонити вам принести подушку. До того ж на ній зручно спати під час польоту", - сказала Каміла Якуб’якова.
Як перейти в бізнес-клас
Стюардеса каже, що політ у день народження може стати кращим, якщо розповісти про це бортпровідникам. Часто вони намагаються зробити рейс більш приємним у святкові дні - принести келих безкоштовного шампанського, пересадити в бізнес-клас, якщо там звичайно є місця.
Також дуже рідко, але бувають випадки, коли салон переповнений, пасажирам пропонують поміняти місця в салоні вищого класу. Називається такий маневр "operational upgrade".
До того ж, якщо ваше місце, їжа чи умови не відповідають заявленим, то щоб уникнути скандалу, пасажирам можуть запропонувати краще місце в бізнес-класі. Варто також бути ввічливими з екіпажем, щоб вони захотіли вам допомогти.
Що не можна брати в ручну поклажу
Колючі та ріжучі предмети
Ножиці, бритву, металеву пилочку та інші гості предмети потрібно здати в багаж.
Рідина
У салон літака не можна брати рідину в баночках понад 100 мілілітрів.
До рідини також прирівнюються гелеподібні продукти, такі як желе, йогурт, консерви. А також косметичні засоби.
Тварини
Не можна взяти домашнього улюбленця в літак у якості ручної поклажі.
Щоб ви могли полетіти у відпустку разом, заздалегідь подбай про всі необхідні документи.
Раніше стюардеса розповіла про найогидніший вчинок пасажирів у літаку.
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