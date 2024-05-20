Стюардеса розповіла про скаргу, яку їй набридло чути від пасажирів

Авіаперельоти для більшості мандрівників можуть справжнім випробуванням. Стюардеса назвала часту скаргу від пасажирів, яку їй доводилось чути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Тhe sun .

На що завжди скаржаться

Стюардеса Хізер Пул розповіла, що мандрівники найчастіше скаржаться на несправну розважальну систему, відсутність Wi-Fi і відкинуті сидіння.

Відкидати сидіння чи не відкидати - це дискусія протягом тривалого часу, деякі сварки стають настільки гарячими, що екіпажу доводиться втручатися. Все тому, що деякі пасажири засмучені браком місця в і без того тісних літаках.

Але Пул зазначила, що звернення до стюардеси про допомогу може виявитися безрезультатним, оскільки вони "нічого не можуть зробити з відкинутими кріслами".

Вона зазначила, що дозволено відкидати сидіння, і ніхто нічого не може з цим вдіяти.

"Якщо ви вдарите сидіння ногою або погрожуватимете вдарити когось кулаком по обличчю, вас висадять з рейсу, а не людину, яка відсунула своє сидіння", - йдеться у повідомленні.

Пул додала, що якщо ви все-таки відкидаєте сидіння, то потрібно робити це повільно та пам’ятайте про людей позаду, щоб уникнути розбитих ноутбуків.

Погані звички пасажирів

Не потрібно одразу вставати зі свого місця, щойно колеса торкнулися асфальту. Все тому, що ви не вийдете з літака швидше.

Експерти зазначають, що багатьох пасажирів дуже дратує, коли хтось поруч голосно жує жуйку, і, тим більше, надуває бульбашки і лопає їх.

Діти можуть бути справжнім кошмаром у літаках, але тільки батьки повинні мати справу зі своєю дитиною. Тому якщо вам під час подорожі доставляє незручність стороння дитина, наприклад, б'є по спинці вашого крісла або зачіпає вас ногами, варто ввічливо звернутися до її батьків, якою б великою не була спокуса розібратися з надокучливим дитям самостійно.

До того ж ніхто не любить п'яних людей на борту літаків, адже часто вони поводяться занадто гучно, а також можуть піти на конфлікт з іншими пасажирами і персоналом. Але навіть якщо агресії немає, з п'яним пасажиром все одно може бути дуже важко.